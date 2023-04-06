شركات
"فيديكس" تسعى لخفض التكاليف 4 مليارات دولار بحلول 2025
رفعت توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 10% للسنة المالية 2024
وضع القراءة
100% حجم الخط
يسعى رئيس "فيديكس" التنفيذي الجديد إلى خفض التكاليف بمقدار 4 مليارات دولار بحلول 2025 من خلال الجمع بين شبكتي التوصيل الرئيسيتين، في خطوة لزيادة هوامش الربحية للشركة.
يُذكر أن "FedEx" تُشغّل منذ عقود أعمال الشحن السريع بشكل منفصل عن وحدتها الأرضية، والتي تعتمد على متعاقدين من جهات خارجية لتسليم الطرود للعملاء.
مادة اعلانية
وستدير "فيديكس" الآن شبكة التوصيل بشكل موحد ومتكامل تحت نفس العلامة التجارية، بحسب بيان صادر عن الشركة.
ووافق مجلس إدارة الشركة على زيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 10% للسنة المالية 2024 لتصل إلى 5.04 دولار للسهم.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أزمة خانقة على الحدود بين بريطانيا وفرنسا تعيد الجدل حول "بريكسيت""العربية.نت" رصدت زحمة مسافرين حجزوا على عبّارات يواجهون التأخير قبيل عطلة عيد الفصح العرب والعالم
-
الرئيس التونسي: إملاءات المقرضين مرفوضة: ستؤدي لمزيد من التفقيروأضاف في حوار مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أمس الأربعاء، على أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة المغرب العربي
-
"مصدر" الإماراتية تبدأ تطوير 3 مشروعات طاقة شمسية في أوزبكستانأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل - "مصدر"، عن استكمال عملية الإغلاق المالي لتمويل تطوير ثلاثة مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية في جمهورية أوزبكستان، على أن ... طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية