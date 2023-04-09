مجلس إدارة " المركز الكندي الطبي " يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم
قيمة السهم ستصبح ريالا واحدا بدلا من 10 ريالات
أوصى مجلس إدارة شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام "المركز الكندي الطبي" خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي، بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات، إلى ريال واحد للسهم.
وأوضحت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"، أن عدد أسهمها سيصبح بعد التعديل 77 مليون سهم بدلاً من 7.7 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.
وتأسست الشركة في 2007، وتم تحويلها في عام 2020 إلى شركة مساهمة مقفلة، وجرى زيادة رأسمالها من مليوني ريال إلى 77 مليون ريال.
و الشركة متخصصة في توفير الرعاية الطبية لقطاع النفط والغاز والشركات التي تعمل فيه، ولديها عقود مع شركات عالمية في السعودية وبعض دول الخليج.
أعلنت شركة "المركز الكندي الطبي" يوم 19 مارس الماضي عن قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022.
وقالت الشركة، في بيان إن إجمالي التوزيعات تبلغ 3.85 مليون ريال، سيتم توزيعها على 7.7 مليون سهم مستحق، لتبلغ حصة السهم من التوزيعات 0.5 ريال بما يمثل 5% من قيمته الاسمية.
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