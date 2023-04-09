"مبكو" تبدأ التشغيل التجريبي لمشروع "جذور"

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع جذور خلال الربع الثاني من عام 2023، بعدما بلغت نسبة الإنجاز فى المشروع 85%.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" إن إجمالي تكلفة الاستثمار ارتفع من 338 مليون ريال سعودي ليصل إلى 365.5 مليون ريال سعودي، نتيجة الزيادة في تكلفة الشحن والزيادة العالمية في تكاليف المواد الأساسية.

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يهدف المشروع إلى تصنيع وإنتاج لفائف مناديل جامبو لمناديل الوجه، ومناديل الجيب، ومناديل السفرة، وورق تويليت، وورق المطبخ، وورق سي فولد.

وفي 17 ديسمبر 2020 أعلن مجلس شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن موافقته على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج لفات المناديل الورقية الخام.

وذكرت أن المشروع حدث به تأخير تسليم المعدات بسبب التحديات اللوجستية والتوقفات بسبب أحداث كوفيد-19 ما أثر على الموعد النهائي للتشغيل، وسيتم تقييم الأثر المالي للتأخير بعد بدء التشغيل.

وكانت الشركة توقعت أن يتم إنجاز المشروع فى الربع الرابع من عام 2022، وأن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من العام الجاري.