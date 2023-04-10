أرباح "الوطنية للتعليم" ترتفع 50.4% إلى 27.4 مليون ريال في الربع الثاني

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة الوطنية للتربية والتعليم "الوطنية للتعليم"، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 50.36% في الربع الثاني من السنة المالية للشركة المنتهي في 28 فبراير 2023، ليصل إلى نحو 27.37 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 18.2 مليون ريال أرباحها في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "الوطنية للتعليم" بنسبة 5.81% مقارنة بصافي ربح نحو 25.87 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية الحالية.

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وقالت "الوطنية للتعليم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من السنة المالية للشركة، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 48%، وترجع بشكل رئيسي من زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة بنسبة 43% من 16.4 ألف طالب وطالبة في الربع المماثل من العام السابق إلى 23.4 ألف طالب وطالبة خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية.

وأضافت أن جميع المجمعات التعليمية التابعة للشركة شهدت نمواً في أعداد الطلاب، وتم افتتاح مجمعاً تعليمياً جديداً تابع للشركة بمسمى مدارس التربية النموذجية بمدينة الظهران بالمنطقة الشرقية في بداية السنة المالية الحالية 2022-2023م. وأيضاً ساهم الاستحواذ على مدارس السلام الأهلية خلال الربع الحالي في ارتفاع الإيرادات وزيادة أعداد الطلاب.

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 46.65% في النصف الأول من السنة المالية للشركة المنتهي في 28 فبراير 2023، ليصل إلى نحو 53.24 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 36.3 مليون ريال أرباحها في النصف المماثل من السنة المالية السابقة.