اقتصاد قطر
أرباح "قطر الوطني" ترتفع 8% إلى 3.9 مليار ريال في الربع الأول
ودائع العملاء ترتفع 5% إلى 828 مليار ريال
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أعلن بنك قطر الوطني، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباحه في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 8% على أساس سنوي، لتسجل 3.9 مليار ريال، أي ما يتماشى مع التوقعات.
وأظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاعا بودائع العملاء بنسبة 5% إلى 828 مليار ريال خلال الربع الأول.
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كما خصص بنك قطر الوطني خلال نفس الفترة 2.5 مليار ريال لتغطية الخسائر المحتملة عن القروض المتعثرة.
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