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اقتصاد قطر

أرباح "قطر الوطني" ترتفع 8% إلى 3.9 مليار ريال في الربع الأول

ودائع العملاء ترتفع 5% إلى 828 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك قطر الوطني، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباحه في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 8% على أساس سنوي، لتسجل 3.9 مليار ريال، أي ما يتماشى مع التوقعات.

وأظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاعا بودائع العملاء بنسبة 5% إلى 828 مليار ريال خلال الربع الأول.

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كما خصص بنك قطر الوطني خلال نفس الفترة 2.5 مليار ريال لتغطية الخسائر المحتملة عن القروض المتعثرة.

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