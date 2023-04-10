تعاون سعودي عماني لإنشاء مصنع لإنتاج للأسمدة في المملكة

وقعت وزارة الاستثمار السعودية وشركة الأفلاج الدولية العُمانية مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع في المملكة لإنتاج الأسمدة السائلة التي توفر مغذيات للمحاصيل الزراعية.

ومن المتوقع أن يساهم المصنع في رفع الإنتاج الزراعي في المملكة إلى 165 مليار ريال، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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وتوقعت الوزارة أن تساهم الاستثمارات في مشروع الأسمدة العضوية في ظل وفرة الأراضي الصالحة للزراعة في المملكة في تسريع الإنتاج الزراعي وتلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد في عدد من الدول الشريكة مثل عُمان ودول الخليج وإفريقيا.