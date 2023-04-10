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سوق أبوظبي

"&e" الإماراتية تستحوذ على حصة أغلبية في "كريم" بـ400 مليون دولار

تستهدف تسريع تطوير الشركة وإنشاء تطبيق إقليمي متميز

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة &e "اتصالات الإمارات"، اليوم الاثنين، عن استحواذها على حصة 50.03% في تطبيق "كريم" بقيمة استثمار 400 مليون دولار.

وقالت مجموعة&e في بيان لسوق أبوظبي المالي، إن استثمارها في "كريم" سيؤدي إلى تسريع تطوير الشركة وإنشاء تطبيق إقليمي متميز.

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وأضافت أنه سيتم فصل أعمال شركة "كريم" الخاصة بخدمات سيارات الأجرة والمملوكة بالكامل لشركة "أوبر" من تطبيق careem super App، بينما ستبقى مساهمة في التطبيق.

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وسيتم تمويل قيمة الاستثمار البالغة 400 مليون دولار من الرصيد النقدي الحالي، ولا ترتبط الصفقة بأطراف ذات علاقة.

وأوضحت مجموعة &e ، أنه بالرغم من الأثر المالي الطفيف المتوقع على نتائج الأعمال والمركز المالي للمجموعة، فإنه يوفر فرصة مهمة للنمو والتنويع بالإيرادات على المدى الطويل.

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