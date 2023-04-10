"&e" الإماراتية تستحوذ على حصة أغلبية في "كريم" بـ400 مليون دولار

أعلنت مجموعة &e "اتصالات الإمارات"، اليوم الاثنين، عن استحواذها على حصة 50.03% في تطبيق "كريم" بقيمة استثمار 400 مليون دولار.

وقالت مجموعة&e في بيان لسوق أبوظبي المالي، إن استثمارها في "كريم" سيؤدي إلى تسريع تطوير الشركة وإنشاء تطبيق إقليمي متميز.

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وأضافت أنه سيتم فصل أعمال شركة "كريم" الخاصة بخدمات سيارات الأجرة والمملوكة بالكامل لشركة "أوبر" من تطبيق careem super App، بينما ستبقى مساهمة في التطبيق.

وسيتم تمويل قيمة الاستثمار البالغة 400 مليون دولار من الرصيد النقدي الحالي، ولا ترتبط الصفقة بأطراف ذات علاقة.

وأوضحت مجموعة &e ، أنه بالرغم من الأثر المالي الطفيف المتوقع على نتائج الأعمال والمركز المالي للمجموعة، فإنه يوفر فرصة مهمة للنمو والتنويع بالإيرادات على المدى الطويل.