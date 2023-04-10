"صناعة الورق" تبدأ الإنتاج التجريبي لخط لفات المناديل الورقية

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق الانتهاء من أعمال التركيبات والبدء بالإنتاج التجريبي لخط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام ومن المتوقع إطلاق الإنتاج التجاري خلال الشهر الحالي.

أوضحت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" أن خط إنتاج لفات المناديل الورقية طاقته الإنتاجية التصميمية تبلغ 30 طن ألف سنوياً.

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وذكرت أنه توريد خط الإنتاج بتكلفة تقدر بنحو 57 مليون ريال سعودي أي بأقل من قيمة الصفقة المعلنة سابقا 58 مليون ريال سعودي.

وتوقعت الشركة توفيرا في قيمة شراء خط الإنتاج بمبلغ إجمالي وقدره 1 مليون ريال نتيجة مراجعة آلية السداد.

وتهدف الشركة من تركيب خط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لها لتصل إلى 130 ألف طن سنويا.

وارتفع صافي ربح الشركة السعودية لصناعة الورق بنسبة 54.85% في 2022، إلى نحو 46.89 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 30.28 مليون ريال في 2021.

وقالت "صناعة الورق" في بيان الشهر الماضي إن ارتفاع صافي ربح في 2022، يعود إلى الزيادة الملحوظة في المبيعات وذلك من خلال زيادة الحصة السوقية للشركة ونمو الطلب على منتجاتها الأمر الذي أدى إلى تحسين قيمة ونسبة مجمل الربح.

وأضافت أن ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار لب الورق والمواد الأولية والشحن في السوق العالمية والمحلية.