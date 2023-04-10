اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عزم السعودية للاتصالات
شعار عزم السعودية للاتصالات
سوق السعودية

"منشآت" ترسي مشروعاً على "عزم" السعودية بـ11.7 مليون ريال

أكدت أن المشروع يهدف لتقديم عدد من الخدمات لبرنامج الشركات المليارية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات "عزم"، عن ترسية مشروع دراسة استراتيجيات الشركات المليارية ودعمها مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة المشروع 11.74 مليون ريال.

مادة اعلانية

وأضافت أن المشروع يهدف لتقديم عدد من الخدمات لبرنامج الشركات المليارية لزيادة نسبة المساهمة بالناتج المحلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أيام صعبة تنتظر التونسيين.. لماذا؟ أيام صعبة تنتظر التونسيين.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط