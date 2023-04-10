"منشآت" ترسي مشروعاً على "عزم" السعودية بـ11.7 مليون ريال

أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات "عزم"، عن ترسية مشروع دراسة استراتيجيات الشركات المليارية ودعمها مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة المشروع 11.74 مليون ريال.

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وأضافت أن المشروع يهدف لتقديم عدد من الخدمات لبرنامج الشركات المليارية لزيادة نسبة المساهمة بالناتج المحلي.