"هواوي" الصينية تتطلع لنقل مقرها الإقليمي بالشرق الأوسط إلى السعودية

تتطلع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، لاختيار الرياض، لتكون المقر الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما أشارت مصادر لوكالة بلومبرغ.

وأضافت المصادر أن الشركة الصينية تجري محادثات مع السلطات في الرياض لتعزيز وجودها في المملكة، إلا أنها لم تتخذ قراراً نهائياً.

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يذكر أن "هواوي" تمتلك حالياً مقرا لمنطقة الشرق الأوسط في دبي والبحرين.

وكانت السعودية قد أعلنت أنه اعتبارا من مطلع عام 2024، سيتم منع الكيانات الحكومية من التعامل مع الشركات الأجنبية التي ليس لديها مقار إقليمية في المملكة.

وفي مارس الماضي أقر مجلس الوزراء السعودي إنشاء البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية على أن يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية من خلال خدمات الانتقال مثل مكاتب مؤقتة وشقق أو فلل وتوظيف محلي وتسهيل إجراءات القدوم، وخدمات التيسير مثل التوظيف وتأسيس الأعمال واستقدام العمالة المنزلية والمقاولين.

وكذلك من خلال خدمات تنظيمية مثل الحجوزات وتنظيم الفعاليات، والعروض الحصرية المقدمة من شركات الطيران والمكاتب والسكن والمدارس، بالإضافة إلى خدمات مهنية مثل الاستشارات الضريبية والعلاقات الحكومية وفتح الحسابات المصرفية.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج بإضافة نحو 67 مليار ريال للاقتصاد المحلي، وأن يوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

كانت وزارة الاستثمار قد كشفت في 25 أكتوبر الماضي أن أكثر من 70 شركة عالمية أصدرت تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة الرياض.

وذكرت الوزارة في تقريرها الربعي، أن 25 جهة حكومية شاركت في اجتذاب شركات جديدة للدخول إلى الرياض من خلال برنامج جذب المقرات الإقليمية.

وضمت القائمة العديد من الشركات العالمية الكبرى، منها برايس ووترهاوس كوبرز، وجونسون كونترولز إنك، وديلويت توش توهماتسو، وبيبسيكو ويونيليفر وديدي وسامسونغ وغيرها.