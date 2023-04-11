"أميانتيت" السعودية تتحول إلى تحقيق أرباح في الربع الأول 2023

تحولت شركة أميانتيت العربية السعودية إلى تحقيق صافي أرباح قدرها مليونا ريال في الربع الأول من العام 2023، مقارنة بتكبدها خسائر في الفترة المماثلة من العام الماضي، بلغت نحو 6 ملايين ريال.

وأوضحت الشركة أن الأسباب وراء تحولها إلى الربحية في الربع الأول من هذا العام تعود بشكل أساسي إلى زيادة حجم الطلبات الجديدة، وتسجيل زيادة في أرباح استثمارية بقيمة 4 ملايين ريال.

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وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 32.696 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، تعادل نسبة 33.03% من رأس المال البالغ 99 مليون ريال.