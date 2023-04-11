سوق السعودية
"أميانتيت" السعودية تتحول إلى تحقيق أرباح في الربع الأول 2023
الخسائر المتراكمة تعادل نسبة 33.03% من رأس المال
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تحولت شركة أميانتيت العربية السعودية إلى تحقيق صافي أرباح قدرها مليونا ريال في الربع الأول من العام 2023، مقارنة بتكبدها خسائر في الفترة المماثلة من العام الماضي، بلغت نحو 6 ملايين ريال.
وأوضحت الشركة أن الأسباب وراء تحولها إلى الربحية في الربع الأول من هذا العام تعود بشكل أساسي إلى زيادة حجم الطلبات الجديدة، وتسجيل زيادة في أرباح استثمارية بقيمة 4 ملايين ريال.
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وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 32.696 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، تعادل نسبة 33.03% من رأس المال البالغ 99 مليون ريال.
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