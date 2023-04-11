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سوق السعودية

"دله الصحية" تعلن إنشاء مستشفى جديد في الرياض

بدء الحفر وتجهيز موقع المشروع خلال أيام

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة دله للخدمات الصحية "دله" عن إنشاء مشروع مستشفى جديد على الأرض المملوكة للشركة والبالغة مساحتها 45 ألف متر مربع والواقعة على تقاطع طريق أبو بكر الصديق مع طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بالرياض - حي العارض.

وذكرت الشركة في بيان اليوم لـ"تداول السعودية"، أن إنشاء المستشفى سيكون على مساحة إجمالية تقديرية للمسطحات المبنية 87.3 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية 250 سريرا مع إمكانية التوسع مستقبلاً.

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وأضافت أنه من المتوقع أن يبدأ الحفر وتجهيز موقع المشروع خلال الأيام القادمة وعلى أن يتم البدء في تنفيذه في الربع الثالث من العام 2023، بعد أخذ الموافقات الرسمية.

وأشارت إلى أنه سيجري الإفصاح عن أي تطورات بشأن تكلفة المشروع، في حال توافرها، وأنه سيتم تمويله من خلال مواردها وتسهيلات طويلة الأجل.

وتوقعت الشركة الانتهاء من إنشاء المشروع في الربع الرابع من العام 2025 بعد أخذ الموافقات الرسمية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.

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