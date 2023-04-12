عمومية "فيرتيغلوب" تقر توزيع 700 مليون دولار أرباحاً نقدية

وافقت الجمعية العمومية لشركة فيرتيغلوب على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2022، بقيمة 700 مليون دولار، ما يعادل 31 فلسا للسهم، تستحق في 19 أبريل، مقارنة بتوزيع 33 فلسا للسهم عن النصف الأول.

ويصل بذلك إجمالي توزيعات الأرباح للعام الماضي بأكمله إلى 1.45 مليار دولار.

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وجاءت توزيعات الأرباح لشركة فيرتيغلوب لعام 2022 مدعومة بالأداء المالي القوي للشركة خلال العام، ومركزها التنافسي على منحنى التكلفة العالمي وقدرتها القوية على تحويل التدفقات النقدية الحرة.

وحققت الشركة صافي نقد بلغ 287 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بصافي دين بلغ 487 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2021 بدعم من الأرباح والتدفقات النقدية القوية خلال السنة الماضية، ما يدعم جهود "فيرتيغلوب" لتحقيق عائدات جذابة للمساهمين والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.

وسجلت "فيرتيغلوب" إيرادات بواقع 5 مليارات دولار في عام 2022، وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.5 مليار دولار، كما بلغ صافي الأرباح المعدل 1.3 مليار دولار.