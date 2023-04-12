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شركة المراعي
سوق السعودية

مساهمو "المراعي" يقرون توزيع 10% أرباحاً نقدية عن 2022

"المراعي" توزع ريالا للسهم عن العام الماضي

دبي - العربية.نت
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وافق مساهمو شركة المراعي، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2022، بواقع ريال للسهم بإجمالي مليار ريال، ما يعادل 10% من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية اعتباراً من تاريخ 17 أبريل 2023.

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ووافق المساهمون على شراء الشركة لحد أقصى 10 ملايين سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة لبرنامج أسهم الموظفين، وستمول عملية الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة.

كان صافي أرباح "المراعي" قد ارتفع بنسبة 12.55% في العام 2022، إلى 1.76 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.56 مليار ريال في 2021.

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