اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أكوا باور
شعار أكوا باور
سوق السعودية

"أكوا باور" توقع عقد شراء مياه بـ2.5 مليار ريال لمحطة تحلية في "رابغ"

مدة العقد 25 سنة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "أكوا باور" عن توقيع اتفاقية شراء المياه من قبل شركة "روابي لتحلية المياه" مملوكة جزئيًا لأكوا باور مع الشركة "السعودية لشراكات المياه" لتطوير وإنشاء وتشغيل وامتلاك محطة لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي، بقيمة 2.54 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المحطة تقع جنوب مدينة "رابغ" على بعد 180 كم شمال جدة، على ساحل البحر الأحمر.

مادة اعلانية

وأضافت أن سعة المحطة تصل إلى 600 الف متر مكعب / اليوم والبنية التحتية والمرافق المرتبطة بها بما في ذلك خزانات مياه بسعة 1،200،000 متر مكعب.

وارن بافيت يحذر.. أزمة البنوك لم تنته وقد يكون هناك المزيد قصص اقتصادية وارن بافيت وارن بافيت يحذر.. أزمة البنوك لم تنته وقد يكون هناك المزيد

وأوضحت أن مدة العقد 25 سنة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري، والمتوقع في عام 2026.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصين تخفض مدة حظر الطيران على تايوان لـ27 دقيقة فقط الصين تخفض مدة حظر الطيران على تايوان لـ27 دقيقة فقط
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط