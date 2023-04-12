سوق السعودية
"أكوا باور" توقع عقد شراء مياه بـ2.5 مليار ريال لمحطة تحلية في "رابغ"
مدة العقد 25 سنة
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أعلنت شركة "أكوا باور" عن توقيع اتفاقية شراء المياه من قبل شركة "روابي لتحلية المياه" مملوكة جزئيًا لأكوا باور مع الشركة "السعودية لشراكات المياه" لتطوير وإنشاء وتشغيل وامتلاك محطة لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي، بقيمة 2.54 مليار ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المحطة تقع جنوب مدينة "رابغ" على بعد 180 كم شمال جدة، على ساحل البحر الأحمر.
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وأضافت أن سعة المحطة تصل إلى 600 الف متر مكعب / اليوم والبنية التحتية والمرافق المرتبطة بها بما في ذلك خزانات مياه بسعة 1،200،000 متر مكعب.
وأوضحت أن مدة العقد 25 سنة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري، والمتوقع في عام 2026.
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