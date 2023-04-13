ارتفاع خسائر"ميدغلف للتأمين" 139% إلى 324 مليون ريال العام الماضي

ارتفع صافي خسائر شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني"ميدغلف للتأمين" بنسبة 138.9% خلال العام الماضي ليسجل إلى 323.9 مليون ريال قبل الزكاة بنهاية 2022، مقابل صافي خسائر 135.5 مليون ريال في عام 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن سبب ارتفاع الخسائر يعود في المقام الأول إلى أداء الاكتتاب في قطاع أعمال المركبات وبعض الحسابات الكبيرة في قطاع الأعمال الطبية.

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وأشارت إلي ارتفاع نسبة الخسارة الإجمالية بنسبة 15%، مع زيادة نسبة خسارة خط الأعمال الطبي بنسبة 10% وزيادة نسبة خسارة خط أعمال المركبات بحوالي 20%.

وأوضحت أنه في السنة المالية 2022، لوحظ زيادة التكرار في كل من الخطوط الطبية والسيارات، والتي إلى جانب سوق التجميع المدفوع بالأسعار التنافسية على السيارات، كانت السبب الرئيسي الذي يؤثر على الربحية.

وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى الشركة العام الماضي نحو 2.85 مليار ريال بزيادة 27.65% عن عام 2021 الذى سجل نحو 2.24 مليار ريال.

وأشارت الشركة إلى إعادة تصنيف بعض البنود التي كانت معروضة سابقا كمصروفات عمومية وإدارية إلى تكاليف الاستحواذ، استنادا إلى مضمون وطبيعة تلك البنود وهي تشمل جزءا من رسوم نجم بالإضافة إلى رسوم علم والبنك المركزي السعودي وعمولات الوسطاء الإلكترونيين، ويرد ذلك في البيانات المالية.

وذكرت مجلس إدارة الشركة وافق على خطة استرداد الملاءة المالية،ومن المتوقع استعادة مستويات الملاءة المالية حتى نهاية 2023.