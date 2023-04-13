"المعمر للمعلومات" تعلن ترسية مشروع بقيمة 188.1 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن ترسية مشروع مركز دعم المراقبة والاستجابة للطوارئ البحرية مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "SIRC" بقيمة إجمالية قدرها 188.08 ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن العقد يتضمن بناء منظومة متكاملة من الحلول التقنية المتقدمة/ وتمكين شركة "سيل" من المراقبة الفورية والانذار المبكر لحالات التسريبات النفطية في منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر.

مادة اعلانية

وتابعت :"تشمل الحلول المقدمة استخدام أفضل التقنيات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وتحليل البيانات مع تقنيات التوأمة الرقمية (Digital Twins) وحلول الأقمار الصناعية مع تأمين شبكة من طائرات الدرونز ومنظومة مراقبة شاملة من خلال عدة مراكز تحكم ثابتة ومتحركة تعمل على مدار الساعة لتأمين سرعة الاستجابة للفريق المختص بالتعامل مع هذه الأحداث".

كانت "تداول السعودية"، أعلنت في وقت سابق اليوم، تعليق سهم شركة "إم آي إس" في السوق ابتداءً من الساعة 12:15 مساءً و حتى الساعة 01:15 مساء اليوم الخميس.

وقالت "تداول"، إن التعليق جاء بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.

وأضافت أن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 12:45 مساءً.