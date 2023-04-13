"إكسترا" تعتزم توزيع 20% أرباحا نقدية عن النصف الثانى من 2022

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 أبريل 2023 توزيع أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2022.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، على "تداول السعودية"، أن إجمالي المبلغ الموزع 160مليون ريال بواقع ريالين للسهم، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات 80 مليون سهم وتمثل نسبة التوزيع 20% من القيمة الاسمية للسهم.

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وذكرت أن الأحقية في التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الخميس الموافق 18مايو 2023 المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق،وحددت الشركة تاريخ يوم 4 يونيو 2023 للتوزيع.

وأفادت بأن صرف الأرباح سيتم بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين عن طريق مصرف الراجحي،وطالبت المساهمين بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم .

كانت النتائج المالية الأولية للشركة قد أظهرت تراجع صافي أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" بنسبة 13.44% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 84.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 97.51 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.