"إيدج" الإماراتية تهدف للتوسع في أميركا اللاتينية

في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لزيارة الإمارات غدا السبت، أطلقت مجموعة إيدج غروب للدفاع والأمن المملوكة لأبوظبي نشاطها في أميركا اللاتينية، قائلة إنها تتطلع إلى البرازيل كسوق رائدة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن جدول أعمال لولا في الإمارات، حيث سيتوقف غدا السبت في طريق عودته من زيارة إلى الصين، من المرجح أن يشمل اجتماعا مع "إيدج". وأعلنت الشركة هذا الأسبوع أنها ستفتح مكتبا في برازيليا للإشراف على توسع أكبر في أميركا اللاتينية.

مادة اعلانية

وقال رودريجو توريس المدير المالي في "إيدج" لـ "رويترز" في معرض (لاد) للدفاع والأمن في ريو دي جانيرو، إن مكتب المجموعة في العاصمة البرازيلية سيكون أول مكتب إقليمي لها خارج أبوظبي.

وأضاف توريس، الذي ولد في البرازيل، في مقابلة يوم الثلاثاء "نبحث (مع البرازيل) السبل التي يمكننا بها التوسع ومساعدة بعضنا بعضا".

وتابع "إننا ننظر، في نهاية المطاف، إلى دولتين قد تكون لديهما أبعاد مختلفة، لكنهما بحاجة لتطوير تقنيات بطريقة متماثلة. خارطة الطريق الخاصة بهما متشابهة".

وتبيع إيدج مجموعة من الأسلحة، مثل الأسلحة الدقيقة وتقنيات الحرب الإلكترونية التي يرى توريس أنها تلائم أميركا اللاتينية، لتنضم إلى العملاء الحاليين في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار إلى أن الشركة ستنظر أيضا في مبادرات وشراكات للبحث والتطوير في إطار مساعيها في المنطقة، دون استبعاد عمليات الاستحواذ المحتملة.

تأسست "إيدج" في عام 2019، وجذبت الانتباه في معرض الدفاع الدولي بالإمارات (آيدكس) في فبراير/شباط، عندما أبرمت صفقات بقيمة 8.14 مليار درهم (2.22 مليار دولار) في يوم واحد.

وقال توريس إن تحقيق صفقات بهذا الحجم مستبعد في معرض ريو، ومع ذلك عبر عن أمله في أن تصبح أميركا اللاتينية ثاني أكثر أسواق الشركة أهمية بعد بلدها الأم.

وأضاف "إننا لا نهدف إلى إبرام صفقات في لاد.



"في آيدكس كنا نلعب في ملعبنا. أهدافنا الرئيسية هنا هي التعرف على السوق وعرض منتجاتنا".