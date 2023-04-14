"ديكرا" للعقاقير البيطرية في محادثات حول عرض شراء محتمل بـ5.8 مليار دولار

قالت شركة ديكرا البريطانية لإنتاج العقاقير البيطرية الخميس إنها تجري محادثات مع مجموعة إي.كيو.تي للاستثمار المباشر بشأن عرض محتمل للاستحواذ في صفقة نقدية بالكامل تبلغ 4.63 مليار جنيه إسترليني (5.80 مليار دولار).

وبناء على هذا السعر، سيحصل مساهمو ديكرا على 4070 بنسا للسهم نقدا بزيادة 46.6%، عن سعر إغلاق ديكرا الخميس الذي سجل 2776 بنسا. وأُعلن العرض المحتمل بعد إغلاق السوق، وفق "رويترز".

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وقالت "ديكرا" إنها أبلغت "إي.كيو.تي" بأنها ستدعم العرض المحتمل إذا أعلنت المجموعة عن نية مؤكدة للشراء.

وقالت "ديكرا" في فبراير/شباط إنها أرباحها التشغيلية للعام بأكمله تراجعت إلى أدنى حد توقعه المحللون بعد أن قلص تجار الجملة في الولايات المتحدة مستويات المخزون.

وذكرت "ديكرا" أن المناقشات تدور حول أنه في حال تقديم عرض مؤكد ستصبح دائرة الأسهم الخاصة بجهاز أبوظبي للاستثمار مستثمرا مشاركا مع إي.كيو.تي.

وأضافت الشركة، ومقرها نورثويتش في بريطانيا، أن أمام إي.كيو.تي مهلة حتى 11 مايو/أيار للإعلان عن نية مؤكدة لتقديم العرض.