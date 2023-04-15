نتائج بنك أميركي كبير تتجاوز التوقعات بدعم ارتفاع أسعار الفائدة
إيرادات "ويلز فارغو" ترتفع 17% إلى 20.73 مليار دولار في الربع الأول
أعلن "ويلز فارغو" أرباحا أعلى من المتوقع في الربع الأول بفضل زيادة أسعار الفائدة على الرغم من توقع المسؤولين التنفيذيين أن يؤدي تشديد السياسة النقدية لتراجع النشاط الاقتصادي.
وأعلن البنك، أمس الجمعة، عن زيادة قدرها 643 مليون دولار في مخصصات خسائر الائتمان بما في ذلك القروض المرتبطة بالعقارات التجارية وبطاقات الائتمان والسيارات، وفق "رويترز".
وارتفعت أسهم البنك 4.59% في تعاملات الأسبوع المنتهي أمس الجمعة. وكانت قد ارتفعت أكثر من 4% في تداولات ما قبل الفتح في جلسة أمس بعد أن تجاوزت النتائج التوقعات.
وجنب البنك 1.21 مليار دولار في الربع لتغطية خسائر القروض المحتملة، مقارنة بالإفراج عن مخصصات قدرها 787 مليون دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وانخفضت الودائع لدى "ويلز فارغو" 2% إلى 1.36 تريليون دولار في نهاية مارس/ آذار، مقارنة مع 1.38 تريليون دولار في نهاية العام الماضي.
وارتفع صافي دخل الفوائد 45% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي ليبلغ 13.34 مليار دولار.
وبلغت الأرباح، مع استبعاد البنود غير المتكررة، 1.23 دولار للسهم خلال الربع المنتهي في 31 مارس/آذار، وذلك مقارنة بمتوسط تقدير المحللين البالغ 1.13 دولار للسهم، وفقا لبيانات "ريفينيتيف أي.بي.إي.إس".
وارتفعت الإيرادات الإجمالية للبنك 17% إلى 20.73 مليار دولار في الربع الأول.
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