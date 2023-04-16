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"أرامكو": نقل 4% من الأسهم إلى "سنابل" لن يؤثر على الأعمال وتوزيعات الأرباح

لا يترتب على "أرامكو" أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل

دبي - العربية.نت
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قالت شركة أرامكو السعودية، إنه فيما يتعلق بنقل نسبة قدرها 4% من أسهم أرامكو السعودية إلى سنابل للاستثمار، فإن الدولة ستظل بعد عملية النقل المساهم الأكبر في الشركة، وتملك 90.186% من أسهم الشركة.

وأضافت أرامكو في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن عملية النقل هي عملية خاصة بين الدولة وسنابل للاستثمار، والشركة ليست طرفًا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بشأنها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.

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وأشارت إلى أن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى.

ولي العهد السعودي يعلن إتمام نقل 4% من أسهم أرامكو لشركة سنابل للاستثمار شركات أرامكو ولي العهد السعودي يعلن إتمام نقل 4% من أسهم أرامكو لشركة سنابل للاستثمار

وتابعت: "لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحوكمة فيها".

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن عن إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

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