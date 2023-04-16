"المعمر لأنظمة المعلومات" ترسي مشروعاً مع "صندوق الاستثمارات" بـ96.4 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم إي إس" عن ترسية مشروع توريد وتركيب الأنظمة والحلول المرئية والصوتية والخدمات الرقمية الذكية للقاعات والمكاتب الرئيسية مع صندوق الاستثمارات العامة - المرحلة الثانية، بقيمة 96.36 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المشروع يتضمن توريد وتنفيذ والتكامل بين الحلول السمعية والمرئية والإشارات الرقمية والخدمات الذكية مع صندوق الاستثمارات العامة.

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وأضافت أن الحد الأقصى لتنفيذ المشروع 13 شهراً من تاريخ توقيع العقد.