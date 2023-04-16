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شركة سبكيم العالمية مناسبة
شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"
سوق السعودية

"سبكيم" تعلن إيقاف مجدول لمصنعي شركتين تابعتين

يستمر التوقف 5 أسابيع بداية من مطلع مايو المقبل

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن عزمها القيام بإيقاف مجدول لمصنعي الشركة العالمية للميثانول وشركة العالمية للدايول، ضمن الشركات التابعة لـ"سبكيم" لغرض إجراء أعمال الصيانة المجدولة بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة.

وقالت "سبكيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الصيانة ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

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وتابعت: "من المتوقع أن يستمر هذا التوقف المُدرج ضمن خطة عمل وميزانية الشركة للعام الحالي قرابة 5 أسابيع وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 1 مايو 2023".

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وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة الدورية المجدولة ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الثاني من عام 2023م.

وأوضحت أنه تحقيقاً لالتزامات الشركة تجاه عملائها فقد تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.

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