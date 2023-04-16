اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كيان السعودية مناسبة
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
سوق السعودية

"كيان السعودية" تعلن انتهاء الصيانة الدورية لبعض وحدات الإنتاج

يبلغ الأثر المالي للتوقف 147 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان السعودية"، عن انتهاء أعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض وحدات الإنتاج.

وقالت "كيان السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة دون تغير في الأثر المالي المعلن عنه سابقاً.

مادة اعلانية

وأضافت أنه سيتم تشغيل هذه الوحدات بشكلٍ تدريجي، فيما سيكون لهذه الصيانة أثر إيجابي على اعتمادية وكفاءة التشغيل لمصانع الشركة.

ولي العهد السعودي يعلن إتمام نقل 4% من أسهم أرامكو لشركة سنابل للاستثمار شركات أرامكو ولي العهد السعودي يعلن إتمام نقل 4% من أسهم أرامكو لشركة سنابل للاستثمار

كانت "كيان السعودية"، قد أعلنت عن إيقاف بعض وحدات الإنتاج للشركة ابتداء من 1 مارس 2023م إلى 14 أبريل 2023م لغرض إجراء الصيانة الدورية المجدولة للمصانع.

وتتضمن الخطة إيقاف مصانع "جلايكول" (الاثيلين / أوكسيد الإثيلين) لمدة 28 يوماً، و"البولي كاربونات" لمدة 40 يوماً، و"الفينوليك" لمدة 20 يوماً، و"الأمينات" لمدة 28 يوماً، و"الإيثوكسيليت" لمدة 28 يوماً.

وأوضحت "كيان السعودية" في بيانها السابق: "من المتوقع أن يكون الأثر المالي جراء هذا التوقف حسب متوسط أسعار البيع الحالية بـ 147 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2023م، وستقوم الشركة بتلبية احتياجات السوق باستخدام المخزون المتوفر لديها ضمن خطة ممنهجة للحد من الأثر المالي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش السوداني أم الدعم السريع.. من الأقوى؟ الجيش السوداني أم الدعم السريع.. من الأقوى؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط