أرباح "جرير للتسويق" تنخفض 1.4% إلى 248 مليون ريال في الربع الأول

أظهرت النتائج المالية التقديرية لشركة جرير للتسويق، عن فترة الربع الأول من العام 2023 انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة الضريبة بنسبة 1.39% إلى 247.8 مليون ريال، مقابل 251.3 مليون ريال بالفترة المقارنة مع العام السابق.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 7.4% في الربع الأول، قياسا على 267.6 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 18.8% نتيجة زيادة أغلب الأقسام وخاصة الهواتف الذكية وألعاب الفيديو إلا أن إجمالي الربح شهد انخفاضاً طفيفاً بسبب الانخفاض الحاد في مبيعات قسم المستلزمات المدرسية مقارنة بنفس الربع من العام الماضي والذي شهد استئناف الدراسة حضورياً للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال لأول مرة بعد قيود "كوفيد 19".

وأشارت الشركة إلى تأثر إجمالي الربح بانخفاض طفيف في هوامش الربحية.

وتابعت: "برغم زيادة مصاريف البيع والتسويق لتنشيط المبيعات إلا أن ذلك لم يؤثر كثيراً على صافي الربح نتيجة زيادة الإيرادات الأخرى وبالتالي ظل الانخفاض في صافي الربح محدودا بنسبة 1.4%".

وارتفعت الإيرادات بنسبة 18.8% في الربع الأول إلى 2.717 مليار ريال، قياسا على 2.286 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2022.