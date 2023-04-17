اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سيارة بورشه (رويترز)
سيارة بورشه -رويترز
سيارات

مبيعات سيارات "بورشه" الألمانية تسجل 18% نموا بالربع الأول 2023

سلمت 80.7 ألف سيارة في أنحاء العالم

دبي - العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "بورشه" الألمانية لصناعة السيارات الرياضية اليوم الاثنين التى يقع مقرها في مدينة شتوتجارت أنها سلمت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 80.767 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بنفس الفترة العام السابق.

وسجلت مبيعات الشركة نموا بنسبة 21% في الصين، التي تعتبر أهم سوق للشركة.

مادة اعلانية

وقال مدير المبيعات ديتليف فون بلاتن: «البداية الجيدة تجعلنا متفائلين بالنسبة لبقية العام، ومبيعات الشركة ارتفعت في جميع المناطق، على الرغم من استمرار محدودية توافر مكونات السيارات".

صحيفة: أجهزة "سامسونغ" المقبلة قد تفقد محرك بحث "غوغل" الافتراضي قصص اقتصادية سامسونغ صحيفة: أجهزة "سامسونغ" المقبلة قد تفقد محرك بحث "غوغل" الافتراضي

وفي أوروبا - باستثناء ألمانيا - ارتفعت مبيعات الشركة المملوكة لمجموعة «فولكس فاجن» الألمانية العملاقة للسيارات، بنسبة 14%، وبنسبة 19% في ألمانيا وحدها وفقا لما نقلته "الجريدة" الكويتية.

ولا تزال طرازات السيارات الرياضية متعددة الأغراض تحظى بشعبية خاصة لدى عملاء بورشه، حيث ارتفعت مبيعات طراز «ماكان» المدمج بنسبة 30%، وبنسبة 23% بالنسبة لطراز «كايين».

في المقابل تراجعت مبيعات سيارات «تايكان» الكهربائية بالكامل بنسبة 3% إلى 9152 سيارة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار في الخرطوم صور أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار في الخرطوم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط