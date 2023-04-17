مبيعات سيارات "بورشه" الألمانية تسجل 18% نموا بالربع الأول 2023
سلمت 80.7 ألف سيارة في أنحاء العالم
أعلنت شركة "بورشه" الألمانية لصناعة السيارات الرياضية اليوم الاثنين التى يقع مقرها في مدينة شتوتجارت أنها سلمت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 80.767 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بنفس الفترة العام السابق.
وسجلت مبيعات الشركة نموا بنسبة 21% في الصين، التي تعتبر أهم سوق للشركة.
وقال مدير المبيعات ديتليف فون بلاتن: «البداية الجيدة تجعلنا متفائلين بالنسبة لبقية العام، ومبيعات الشركة ارتفعت في جميع المناطق، على الرغم من استمرار محدودية توافر مكونات السيارات".
وفي أوروبا - باستثناء ألمانيا - ارتفعت مبيعات الشركة المملوكة لمجموعة «فولكس فاجن» الألمانية العملاقة للسيارات، بنسبة 14%، وبنسبة 19% في ألمانيا وحدها وفقا لما نقلته "الجريدة" الكويتية.
ولا تزال طرازات السيارات الرياضية متعددة الأغراض تحظى بشعبية خاصة لدى عملاء بورشه، حيث ارتفعت مبيعات طراز «ماكان» المدمج بنسبة 30%، وبنسبة 23% بالنسبة لطراز «كايين».
في المقابل تراجعت مبيعات سيارات «تايكان» الكهربائية بالكامل بنسبة 3% إلى 9152 سيارة.
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