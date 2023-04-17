"المركزي" السعودي يوافق على زيادة رأسمال "الجزيرة تكافل" 20% بأسهم مجانية

أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن استلام خطاب البنك المركزي السعودي والمتضمن موافقته على زيادة رأسمال الشركة من 550 مليون ريال إلى 660 مليون ريال بنسبة 20%.

وقالت "الجزيرة تكافل" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الزيادة عن طريق منح أسهم مجانية عبر رسملة 110 ملايين ريال، من رصيد علاوة إصدار الأسهم.

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كما تضمن الخطاب عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على الموافقة على تعديل مادة "رأس المال" في النظام الأساس للشركة وفقاً لرأس المال الجديد مشروطة باستيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

وتكون الزيادة عبر منح سهم واحد لكل 5 أسهم.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى رفع كفائتها المالية وقدرتها التنافسية في القطاع.