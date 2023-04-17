اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة الإماراتية
شعار شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" الإماراتية
طاقة

"طاقة" الإماراتية تعتزم بيع سندات من شريحتين

من المتوقع أن تكون الشريحتان من الحجم القياسي أو 500 مليون دولار على الأقل

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" تعتزم بيع سندات من شريحتين، اليوم الاثنين، وأعلنت السعر الاسترشادي الأولي لسندات خضراء لأجل 5 و10 سنوات.

وبلغ السعر الاسترشادي الأولي للسندات من شريحة الخمس سنوات حوالي 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وللسندات من شريحة العشر سنوات حوالي 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية. ومن المتوقع أن تكون الشريحتان من الحجم القياسي أو 500 مليون دولار على الأقل.

مادة اعلانية

وكلفت طاقة، وهي شركة متكاملة لخدمات المرافق تملك حكومة أبوظبي حصة أغلبية فيها، بنوكا الأسبوع الماضي بإصدار السندات غير المضمونة ذات أولوية السداد بعدما أطلقت في وقت سابق إطارا للتمويل الأخضر.

صحيفة: أجهزة "سامسونغ" المقبلة قد تفقد محرك بحث "غوغل" الافتراضي قصص اقتصادية سامسونغ صحيفة: أجهزة "سامسونغ" المقبلة قد تفقد محرك بحث "غوغل" الافتراضي

وستوجه عائدات شريحة الخمس سنوات للأغراض العامة للشركة بينما ستستخدم السندات الخضراء لأجل عشر سنوات لتمويل المشروعات المحددة في الإطار.

وكلفت الشركة بي.إن.بي باريبا والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي والبنك الصناعي والتجاري الصيني وآي.إم.آي-إنتيسا سان باولو وسكوتيا بنك وإس.إم.بي.سي نيكو وستاندرد تشارترد كمديرين للإصدار والدفاتر.

وستشترك بنوك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد في تقديم المشورة بشأن الهيكلة الخضراء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار في الخرطوم صور أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار في الخرطوم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط