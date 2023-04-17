اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مبادلة مناسبة
شعار شركة مبادلة للاستثمار
مبادلة للاستثمار

"مبادلة" و"جي 42" تدمجان أصولهما بقطاع الرعاية الصحية في شركة جديدة

"إم 42" ستضم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري ومستشفى دانة الإمارات ومستشفى هيلث بوينت

دبي – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت مجموعة (جي 42) الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وشركة مبادلة للاستثمار بأبوظبي في بيان مشترك اليوم الاثنين عن دمج أصولهما بقطاع الرعاية الصحية في شركة جديدة أطلقا عليها اسم (إم 42).

وستكون (إم 42) تحت قيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب حسن جاسم النويس، وستمتلك محفظة كبيرة تضم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى دانة الإمارات، ومستشفى هيلث بوينت.

مادة اعلانية

وقال البيان إن (إم 42) ستركز على "الاستفادة من فرص التوسع وتأسيس شراكات مع المؤسسات الرائدة عالميا في مجال صناعة الأدوية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية بهدف الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار في الخرطوم صور أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار في الخرطوم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط