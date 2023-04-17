مبادلة للاستثمار
"مبادلة" و"جي 42" تدمجان أصولهما بقطاع الرعاية الصحية في شركة جديدة
"إم 42" ستضم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري ومستشفى دانة الإمارات ومستشفى هيلث بوينت
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أعلنت مجموعة (جي 42) الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وشركة مبادلة للاستثمار بأبوظبي في بيان مشترك اليوم الاثنين عن دمج أصولهما بقطاع الرعاية الصحية في شركة جديدة أطلقا عليها اسم (إم 42).
وستكون (إم 42) تحت قيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب حسن جاسم النويس، وستمتلك محفظة كبيرة تضم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى دانة الإمارات، ومستشفى هيلث بوينت.
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وقال البيان إن (إم 42) ستركز على "الاستفادة من فرص التوسع وتأسيس شراكات مع المؤسسات الرائدة عالميا في مجال صناعة الأدوية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية بهدف الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم".
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