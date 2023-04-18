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شركة أبل (رويترز) مناسبة
شركة أبل (رويترز)
أبل

"أبل" تطلق حساباً ادخارياً بعائد يتجاوز 10 أضعاف المتوسط الوطني

بعائد 4.15% وعبر التعاون مع "غولدمان ساكس"

دبي - العربية.نت
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أطلقت شركة "أبل" حسابا ادخاريا عالي العائد مع "غولدمان ساكس"، بهدف جذب مزيد من العملاء.

وستسمح الخدمة الجديدة لمستخدمي "Apple Card" بكسب عائد سنوي على حساب الادخار يصل إلى 4.15% وهو ما يتجاوز 10 أضعاف المتوسط الوطني، ولا يتطلب ذلك أي رسوم أو حد أدنى للإيداع أو الرصيد، ويمكن إعداد الحساب من تطبيق Wallet.

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وتسعى "أبل" من خلال الخدمة الجديدة إلى تحقيق مزيد من إيرادات الخدمات وإبقاء المتداولين لفترة أطول في منصتها المالية.

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