"أبل" تطلق حساباً ادخارياً بعائد يتجاوز 10 أضعاف المتوسط الوطني

أطلقت شركة "أبل" حسابا ادخاريا عالي العائد مع "غولدمان ساكس"، بهدف جذب مزيد من العملاء.

وستسمح الخدمة الجديدة لمستخدمي "Apple Card" بكسب عائد سنوي على حساب الادخار يصل إلى 4.15% وهو ما يتجاوز 10 أضعاف المتوسط الوطني، ولا يتطلب ذلك أي رسوم أو حد أدنى للإيداع أو الرصيد، ويمكن إعداد الحساب من تطبيق Wallet.

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وتسعى "أبل" من خلال الخدمة الجديدة إلى تحقيق مزيد من إيرادات الخدمات وإبقاء المتداولين لفترة أطول في منصتها المالية.