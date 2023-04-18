"فولكسفاغن" تستثمر 1.1 مليار دولار بمركز لتطوير سيارات كهربائية في الصين

أعلنت مجموعة فولكسفاغن الألمانية المصنّعة لسيّارات الثلاثاء في معرض شنغهاي الدولي للسيارات أنّها ستستثمر 1.1 مليار دولار في مركز جديد لتطوير السيارات الكهربائية في الصين.

وقالت في بيان إنّها "ستستثمر نحو مليار يورو في مركز تطوير وابتكار ومشتريات حديث ومتطور للسيارات الكهربائية الذكية بالكامل في مدينة هيفي في جنوب الصين".

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وتشكّل السيارات الكهربائية حاليًا 25% من مبيعات السيارات في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم.

و تمّ الكشف عن عشرات الموديلات الجديدة من علامات تجارية محلية وغربية في معرض شنغهاي الدولي للسيارات اليوم الثلاثاء وهو الأول منذ نهاية قيود كوفيد-19 في الصين.

وتستحوذ العلامات التجارية المحلية على 81% من سوق السيارات الكهربائية في الصين، بحسب محلّلين لدى شركة "كاونتربوينت" Counterpoint للأبحاث والتحاليل الاستراتيجية. لذلك، تسارع مجموعات ضخمة مثل "فولكسفاغن" للحاق بها وفقا لـ"فرانس برس".

وقال رئيس "فولكسفاغن" رالف براندستايتر إنّ تعزيز الوجود في الصين هو خطوة أساسية ضمن سياسة "في الصين ومن أجل الصين".

وسيتمّ افتتاح المركز الجديد في عام 2024 باسم "100%TechCo" وسيضمّ أكثر من ألفَي موظّف يعملون في المشتريات والبحث والتطوير.

وأوضح البيان أنّ "الهدف هو تسريع مواءمة سيارات المجموعة مع رغبات العملاء الصينيين وتقليل الوقت اللازم لتسويقها".

وأشارت المجموعة في بيانها إلى أنّها تتوقّع تقصير أوقات التطوير بنسبة 30%.

وسيكون كبير مسؤولي التكنولوجيا في الفرع الصيني للمجموعة ماركوس هافكيماير رئيسًا تنفيذيًا للمركز الجديد.