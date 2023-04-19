ارتفاع أرباح بنك "دبي الإسلامي" الفصلية 11% لـ1.47 مليار درهم

سجل بنك دبي الإسلامي 1.5 مليار درهم أرباحاً صافية في الربع الأول بنمو 12% مقارنة بـ 1.34 مليار درهم على خلفية ارتفاع الإرادات، فيما سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 1% منذ بداية العام، ليصل إلى 240 مليار درهم.

وجاءت النتائج أقل بقليل من توقعات المحللين البالغة 1.43 مليار درهم.

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وسجل البنك ارتفاعا في إجمالي الإيرادات بـ47% إلى 4.403 مليار درهم، فيما ارتفعت مخصصات البنك الفصلية بـ19% لتلامس 500 مليون درهم.

ووفق بيان لبنك دبي الإسلامي؛ ارتفع إجمالي الدخل إلى 4.43 مليار درهم مقارنة مع 3.016 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47%.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 2.75 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 2.01 مليون درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 14% على أساس سنوي مقارنة مع 1.77 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022.

وبلغت ودائع المتعاملين 198 مليار درهم، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 40% من قاعدة ودائع بنك دبي الإسلامي.

وارتفع إجمالي التمويلات الجديدة للبنك خلال الربع الأول إلى 15.8 مليار درهم بنمو 35% مقارنة مع 11.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022.

وبلغت محفظة الدخل الثابت للبنك 55 مليار درهم، بمعدل نمو 6% منذ بداية العام حتى نهاية الربع الأول.

وواصلت خسائر انخفاض القيمة تراجعها لتسجل 496 مليون درهم، بانخفاض 24% على أساس ربع سنوي. وحافظ معدل التمويلات غير العاملة على استقراره حتى تاريخه عند 6.5%، بانخفاض بلغ 20 نقطة أساس مقارنة مع الربع الأول 2022.

وكان بنك دبي الإسلامي قد سجل أقوى عام له في تاريخه خلال عام 2022، مع نمو قوي في ربحيته، إذ بلغ إجمالي الدخل 14 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 20% على أساس سنوي، وبلغت الميزانية العمومية 288 مليار درهم بنموّ سنوي مركب لمدة 5 سنوات بلغت نسبته 7%، وسجل صافي الأرباح السنوية نموا قياسيا بـ26% إلى 5.5 مليار درهم.