عمومية "إعمار للتطوير" تعتمد توزيع 52% أرباحا نقدية عن عام 2022

أعلنت شركة إعمار للتطوير موافقة الجمعية العمومية على مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 52% أو ما يعادل 52 فلساً للسهم من رأس المال عن عام 2022.

وذكرت الشركة في بيان لها على سوق دبي، اليوم الأربعاء، أن إجمالي توزيعات الأرباح يبلغ 2.081 مليار درهم (567 مليون دولار)، ما يؤكّد على التزام الشركة على استفادة المساهمين من الأرباح المحققة.

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يُذكر أن أرباح شركة "إعمار للتطوير" ارتفعت العام الماضي بـ 18.7% إلى 3.8 مليار درهم.

وسجلت الشركة مبيعات عقارية بلغت 30.713 مليار درهم (8.362 مليار دولار) في عام 2022، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام 2021.