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وول ستريت

"جونسون أند جونسون" تصدر توقعات متحفظة لنتائجها السنوية في 2023

سهم "جونسون أند جونسون" يتراجع بقوة بعد بيانات مخيبة

دبي - العربية.نت
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تراجع سهم شركة "جونسون أند جونسون" أمس بعد إصدار الشركة توقعات متحفظة لنتائجها السنوية للعام الحالي.

وحذرت الشركة من أثر ارتفاع معدلات التضخم على تكاليف إنتاجها بالإضافة إلى توقعات بانخفاض حاد في مبيعات عقارها "Stelara" بعد توجه الولايات المتحدة بإلغاء حماية براءة الاختراع لهذا الدواء خلال العام الحالي.

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وعلى الرغم من تسجيل "جونسون أند جونسون" إيرادات فصلية لامست 25 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، إلاَّ أنها سجلت خسائر فصلية بـ68 مليون دولار.

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وعزت الشركة تسجيل خسائر بسبب تسجيلها مصاريف تصل إلى 7 مليارات دولار تتعلق بإفلاس وحدتها "LTL" للإدارة في محاولة لتسوية أكثر من 38 ألف دعوى قضائية تتهم منتجات الشركة بالتسبب بالسرطان.

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