"ذاخر للتطوير" توقع اتفاقيات بيع أراضٍ في مكة بقيمة 1.5 مليار ريال

أعلنت شركة ذاخر للتطوير في مدينة مكة المكرمة، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع "ذاخر مكة"، عن بيع عدد من قطع الأراضي بهدف تطويرها ضمن مشروع "ذاخر مكة"، ومنها بناء ثلاثة أبراج سكنيّة فندقيّة، بقيمة تتجاوز 1.5 مليار ريال جميعها بإدارة شركة الخزامى (إحدى شركات مجموعة الفيصلية)، وفقاً لبيان.

شملت الاتفاقيات اتفاقية مع شركة مَدَرْ للاستثمار، التي قامت بشراء أراضٍ لتطوير برجين فندقيين.

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كما وقعت شركة ذاخر للتطوير الاتفاقية الثانية مع شركة عنوان للتطوير العقاري، التي قامت كذلك بشراء أرض لبناء برج سكني فندقي بإدارة شركة الخزامى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر، المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي: "نتابع العمل على مشروعنا بما يحقق تطلعات المستثمرين والزوار وكذلك الحجاج و المعتمرين وقاصدي مكة عموما، تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030."

وكان مشروع ذاخر قد حصل مؤخرا على رخصة البيع على الخارطة من قبل لجنة البيع على الخارطة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية.

وأنجزت الشركة معظم المرحلة الأول من مشروع ذاخر مكة ومن ضمنها البنية التحتية كاملة، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية عام 2024. وتبلغ مساحة مشروع "ذاخر مكة" 320 ألف متر مربع.