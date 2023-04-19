اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عقارات في مكة المكرمة
مكة المكرمة
شركات

"ذاخر للتطوير" توقع اتفاقيات بيع أراضٍ في مكة بقيمة 1.5 مليار ريال

تشمل بناء ثلاثة أبراج سكنية فندقية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة ذاخر للتطوير في مدينة مكة المكرمة، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع "ذاخر مكة"، عن بيع عدد من قطع الأراضي بهدف تطويرها ضمن مشروع "ذاخر مكة"، ومنها بناء ثلاثة أبراج سكنيّة فندقيّة، بقيمة تتجاوز 1.5 مليار ريال جميعها بإدارة شركة الخزامى (إحدى شركات مجموعة الفيصلية)، وفقاً لبيان.

شملت الاتفاقيات اتفاقية مع شركة مَدَرْ للاستثمار، التي قامت بشراء أراضٍ لتطوير برجين فندقيين.

مادة اعلانية

كما وقعت شركة ذاخر للتطوير الاتفاقية الثانية مع شركة عنوان للتطوير العقاري، التي قامت كذلك بشراء أرض لبناء برج سكني فندقي بإدارة شركة الخزامى.

تراجع معظم أسواق الخليج وسط تعاملات ضعيفة قبيل عطلة العيد أسواق المال أسواق الخليج تراجع معظم أسواق الخليج وسط تعاملات ضعيفة قبيل عطلة العيد

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر، المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي: "نتابع العمل على مشروعنا بما يحقق تطلعات المستثمرين والزوار وكذلك الحجاج و المعتمرين وقاصدي مكة عموما، تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030."

وكان مشروع ذاخر قد حصل مؤخرا على رخصة البيع على الخارطة من قبل لجنة البيع على الخارطة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية.

وأنجزت الشركة معظم المرحلة الأول من مشروع ذاخر مكة ومن ضمنها البنية التحتية كاملة، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية عام 2024. وتبلغ مساحة مشروع "ذاخر مكة" 320 ألف متر مربع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هذه خريطة السيطرة داخل الخرطوم وخارجها بين الجيش السوداني والدعم السريع هذه خريطة السيطرة داخل الخرطوم وخارجها بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط