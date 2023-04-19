"سبوتيفاي" تعود للعمل لدى معظم المستخدمين بعد انقطاع لفترة وجيزة

قالت شركة سبوتيفاي، اليوم الأربعاء، إن منصتها للبث الصوتي عادت للعمل لدى معظم المستخدمين، وذلك بعد انقطاعها لفترة وجيزة وتأثر عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم.

ولم تفصح الشركة عن عدد المستخدمين المتضررين بالتوقف. ولكن موقع داون ديتكتور‭‬‬ لمراقبة الأعطال أظهر أكثر من 20 ألف واقعة تضرر في الولايات المتحدة و8 آلاف في المملكة المتحدة في ذروة الانقطاع.

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وكتبت "سبوتيفاي" على تويتر تقول "كل شيء يبدو أفضل حالا الآن!"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ونشر الكثيرون على تويتر تحديثات وصورا مضحكة (ميمز) عن توقف خدمة سبوتيفاي.