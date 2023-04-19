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بورصة الكويت

"كيبكو" تبرم اتفاقية ملزمة لبيع كامل حصتها في "الخليج للتأمين"

الربح المتوقع علي الصفقة حال إتمامها قد يصل 80 مليون دينار

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة مشاريع الكويت القابضة"كيبكو" اتفاقية ملزمة لترتيب صفقة خاصة متفق عليها مع شركة فيرفاكس فينينشال هولدينجز ليمتد.

وذكرت "كيبكو" في إفصاح لبورصة الكويت، اليوم، أن توقيع الاتفاقية بهدف بيع كامل أسهمها المملوكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والبالغة 46.32% من رأس مال المصدر والمدفوع من شركة مجموعة الخليج للتأمين، بسعر دينارين للسهم الواحد وإجمالي يقدر بـ263.7 مليون دينار أى ما يعادل 860 مليون دولار.

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ويُخصم من الرقم حصة "كيبكو"مما قد يتم توزيعه من قبل شركة مجموعة الخليج للتأمين من أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

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وأوضحت "كيبكو" أن إبرام الصفقة المتفق عليها مشروط بسبق حصول المشتري على الموافقات الرقابية داخل دولة الكويت وغيرها من الجهات الرقابية خارج الكويت، واستكمال بعض الشروط النمطية المسبقة.

وحال إتمام عملية البيع، فإن الربح المتوقع عن الصفقة سيكون في نطاق مبلغ 70 إلى 80 مليون دينار، بحسب وقت تنفيذ الصفقة المتفق عليها.

كما أعلنت شركة "كيبكو" تغير الهدف من ملكية حصتها من مجموعة الخليج للتأمين، لتصبح استثماراً متاحاً للبيع.

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