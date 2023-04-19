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تكنولوجيا

"ميتا" تعتزم إلغاء 10 آلاف وظيفة جديدة

إبلاغ جميع المديرين بالاستعداد للإعلان عن خفض الوظائف

دبي - العربية.نت
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تعتزم شركة ميتا بلاتفورم تسريح مزيد من الموظفين في خطوة لإعادة هيكلة فريق العمل وزيادة الكفاءة إلى جانب خفض التكاليف.

وأخطرت الشركة جميع المديرين بالاستعداد للإعلان عن خفض الوظائف.

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يذكر أن فيسبوك وواتساب وإنستغرام وReality Labs ستتأثر جميعها بالقرار.

ومن المقرر أن يتم إلغاء 10 آلاف وظيفة، بحسب ما ذكره مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ في مارس الماضي، وسيتبعه جولة أخرى من التسريحات في مايو المقبل.

وكانت "ميتا" قد ألغت نحو 13% من قوتها العاملة، ما يعادل 11 ألف وظيفة، في نوفمبر من العام الماضي.

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