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تراجع أرباح "مورغان ستانلي" 20% إلى 2.8 مليار دولار في الربع الأول

البنك: هبوط الأرباح يعود إلى تراجع الصفقات والطروحات الأولية

دبي - العربية.نت
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تراجعت أرباح بنك مورغان ستانلي، في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 2.83 مليار دولار.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 2.78 مليار دولار بدعم من وحدة إدارة الثروات.

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وأرجع البنك هبوط الأرباح إلى تراجع الصفقات والطروحات الأولية إلى جانب انخفاض النشاط الاستثماري والذي أدى إلى انخفاض إجمالي إيرادات البنك 2% إلى 14.5 مليار دولار.

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