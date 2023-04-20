بنوك
تراجع أرباح "مورغان ستانلي" 20% إلى 2.8 مليار دولار في الربع الأول
البنك: هبوط الأرباح يعود إلى تراجع الصفقات والطروحات الأولية
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تراجعت أرباح بنك مورغان ستانلي، في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 2.83 مليار دولار.
وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 2.78 مليار دولار بدعم من وحدة إدارة الثروات.
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وأرجع البنك هبوط الأرباح إلى تراجع الصفقات والطروحات الأولية إلى جانب انخفاض النشاط الاستثماري والذي أدى إلى انخفاض إجمالي إيرادات البنك 2% إلى 14.5 مليار دولار.
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