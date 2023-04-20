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"أرامكو" و"سابك" تعلنان تصدير أول شحنة أمونيا نظيفة لتوليد الطاقة إلى اليابان

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركتا "أرامكو" و"سابك" تصدير أول شحنة أمونيا قليلة الانبعاثات لتوليد الطاقة إلى اليابان.

جدير بالذكر أن شركة "لوت فاين كيميكال"، تسلمت أول شحنة تجارية في العالم من الأمونيا النظيفة (الزرقاء)، الحاصلة على اعتماد مستقل، التي كانت قد أرسلتها شركتا سابك للمغذيات الزراعية وأرامكو السعودية، حيث بلغ حجم الشحنة 25 ألف طن متري.

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وكانت "سابك للمغذيات الزراعية" و"أرامكو السعودية" قد حصلتا على أولى الشهادات المستقلة في العالم التي تعترف بإنتاج الأمونيا والهيدروجين النظيف من شركة (تي يو في راينلاند)، وهي شركة مستقلة رائدة في خدمات اختبار الأنظمة والفحص وإصدار الشهادات، ومقرها ألمانيا، الأمر الذي يمثل إنجازا بارزا على صعيد الجهود المبذولة لتطوير حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرات المملكة في تصدير الهيدروجين والأمونيا، علماً بأن حصول المنتج على شهادة الأمونيا النظيفة (الزرقاء) أو الهيدروجين النظيف (الأزرق)، مرهون بإثبات أن هناك نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، المرتبط بعملية التصنيع، قد تم جمعها واستخدامها في تطبيقات الصناعات التحويلية.

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