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"سناب شات بلس" تجذب أكثر من 3 ملايين مستخدم
اكدت أنها تستهدف إتاحة خدمة الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي "My AI" لجميع المستخدمين
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جذبت شركة "سناب شات" أكثر من 3 ملايين مستخدم جديد إلى خدمة "Snapchat +" والتي تتيح الوصول المبكر إلى بعض الميزات الجديدة بما في ذلك "chatbot" مقابل اشتراك بنحو 4 دولارات شهريا.
وقالت "سناب شات" إنها تهدف أن يصل عدد المستخدمين في "سناب شات بلس" إلى نحو 10 ملايين مستخدم.
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وأضافت أنها ستتيح قريبا ميزات خدمة الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي "My AI" لجميع المستخدمين وليس للمشتركين فقط.
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