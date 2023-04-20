"سناب شات بلس" تجذب أكثر من 3 ملايين مستخدم

جذبت شركة "سناب شات" أكثر من 3 ملايين مستخدم جديد إلى خدمة "Snapchat +" والتي تتيح الوصول المبكر إلى بعض الميزات الجديدة بما في ذلك "chatbot" مقابل اشتراك بنحو 4 دولارات شهريا.

وقالت "سناب شات" إنها تهدف أن يصل عدد المستخدمين في "سناب شات بلس" إلى نحو 10 ملايين مستخدم.

مادة اعلانية

وأضافت أنها ستتيح قريبا ميزات خدمة الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي "My AI" لجميع المستخدمين وليس للمشتركين فقط.