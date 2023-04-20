مبادلة للاستثمار
"سي.بي.سي" السنغافورية و"مبادلة" تجمعان 315 مليون دولار لشركة أدوية
استخدام التمويل في عمليات الاستحواذ المستقبلية
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قالت سي.بي.سي غروب، وهي شركة استثمارية متخصصة في خدمات الرعاية الصحية ومقرها سنغافورة، اليوم الخميس، إنها أكملت مع شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندق ثروة سيادي تابع لإمارة أبوظبي، جولة لجمع تمويل قدره 315 مليون دولار لصالح شركة هاستن للأدوية.
وأضافت سي.بي.سي أن الأموال ستستخدم لتمويل عمليات الاستحواذ المستقبلية وتطوير الأعمال، نقلاً عن وكالة "رويترز".
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تأتي جولة التمويل الأخيرة في أعقاب شراء شركة هاستن للأدوية للحقوق الحصرية لخمسة عقاقير للقلب والأوعية الدموية في الصين من شركة "Takeda Pharmaceutical" مقابل 322 مليون دولار العام الماضي.
تأسست شركة هاستن للأدوية عام 2020، وتركز على تطوير عقاقير لعلاج الأمراض المزمنة والمتعلقة بالشيخوخة.
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