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"فولكس فاغن" تستثمر 1.1 مليار دولار في بناء مركز جديد بالصين

إطلاق المركز في أوائل عام 2024 وسيضم أكثر من ألفي موظف

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة فولكس فاغن خلال معرض شانغهاي للسيارات 2023 والذي يقام حاليا في مدينة شانغهاي بشرق الصين، أنها ستستثمر حوالي مليار يورو (حوالي 1.1 مليار دولار) في بناء مركز جديد للتطوير والابتكار والشراء في الصين.

وسيبنى المركز الجديد، الذي يحمل اسم المشروع "100%TechCo"، في مدينة خفي، حاضرة مقاطعة آنهوي بشرق الصين.

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وقالت الشركة إن المركز سيجمع بين فرق بحوث وتطوير المركبات وقطع الغيار من جانب وفرق الشراء من جانب آخر، بهدف الاستفادة من أوجه التآزر في عملية التطوير ودمج أحدث التقنيات المحلية في تطوير المنتجات في مرحلة مبكرة، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

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ومن المتوقع إطلاق المركز في أوائل عام 2024 وسيضم أكثر من ألفي موظف في مجالات الشراء والبحوث والتطوير. ومن المتوقع أن يتم تقصير وقت تطوير المنتجات والتقنيات الجديدة تدريجيا بنحو 30%.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاغن الصين رالف براندستايتر: "من خلال التجميع المستمر لقدرات التطوير والمشتريات، ودمج الموردين المحليين في مرحلة مبكرة، سنسرع وتيرة التطوير لدينا بشكل كبير. وسيعزز هذا أيضا كفاءة التعاون لمشروعنا المشترك ويزيد من ربحيتنا".

وأضاف أن بناء "100%TechCo" يعد خطوة مهمة في إستراتيجية الشركة المتمثلة في "في الصين، من أجل الصين".

وتعتبر شركة فولكس فاغن آنهوي التي تتخذ مدينة خفي مقرا لها، أول مشروع مشترك لمجموعة فولكس فاغن في الصين يركز على بحوث المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة وتطويرها وتصنيعها.

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