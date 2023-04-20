stc تستحوذ على أبراج الاتصالات في 3 دول أوروبية مقابل 1.22 مليار يورو

أعلنت مجموعة "stc" السعودية عن دخولها السوق الأوروبية من خلال وحدتها "توال"، المتخصصة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، بعد توقيع "توال" اتفاقية استحواذ على أصول أبراج الاتصالات التابعة لـ United Group، بقيمة إجمالية بلغت 1.22 مليار يورو ما يعادل خمسة مليارات ريال تقريبا لتشكل هذه الصفقة خطوة مهمة نحو التوسع على المستوى العالمي.

ويمثل هذا الاستحواذ خطوة نوعية أخرى لمجموعة stc في تنفيذ استراتيجية التوسع والنمو المستمرة بعد دخولها في عدد من القطاعات الواعدة واستثماراتها في تقنية المعلومات وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وأمن المعلومات والخدمات المالية الرقمية والترفيه الرقمي وكذلك توسعها الجغرافي في دول البحرين والكويت وماليزيا من خلال شركاتها التابعة.

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هذا التوسع لشركة "توال"في القارة الأوروبية سيتيح لها امتلاك أصول نوعية في البنية التحتية الرقمية من خلال امتلاك وتشغيل 4830 موقع في 3 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا وفقا لـ"واس".

وستوفر هذه الصفقة مجموعة كاملة من خدمات البنية التحتية للاتصالات بدءا من أبراج الاتصالات، والخلايا الصغيرة على أسطح المباني، وصولاً إلى حلول التغطية داخل المباني، كجزء من اتفاقية الخدمات الرئيسية التي من خلالها سيتم تأجير هذه المواقع لمدة 20 عامًا لشركة United Group لتقديم خدمات الاتصالات، كما ستنشر "توال" أكثر من 2000 برج اتصالات إضافي لتعزيز مشاركة البنية التحتية مع مزودي خدمات الاتصالات والعمل على الاستمرار في توسع هذه الشراكات.

وتخضع الصفقة لموافقة الجهات التنظيمية في بلغاريا وسلوفينيا، وعند الانتهاء منها ستكون الشركة المالكة لهذه الأصول "توال أوروبا - TAWAL Europe" لتكون الشركة التابعة لتوال وذراعها للتوسع في القارة الأوروبية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stcالمهندس عليان الوتيد:"تمثل هذه الصفقة بداية مرحلة جديدة لشركة توال لتنفيذ استراتيجيتها في التوسع الجغرافي في أسواق البنية التحتية الرقمية حول العالم، كما تأتي استمراراً لتنفيذ استراتيجيتنا في مجموعة stc في التوسع والنمو من خلال شركات المجموعة وتعزز التزامنا بالاستثمار النوعي في مختلف قطاعات التقنية والبنية التحتية الرقمية".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "توال" المهندس محمد الحقباني:"نستهدف تقديم حلول مبتكرة وفعّالة للبنية التحتية لشركائنا مع توفير أفضل الحلول بجودة عالمية، وتعّد اتفاقية الخدمات مع United Group خطوة هامة في رحلتنا التوسعية الدولية".

وتمتلك "توال" حاليًا محفظة تضم أكثر من 16 ألف برج اتصالات، كما تدعم خطط التحول الرقمي، وتعمل على توسيع نطاق وصولها إلى المدن والمناطق البعيدة، وتعمل بشكل مستمر على طرح تقنيات جاهزة للمدن الذكية مثل أبراج الاتصالات والأعمدة الذكية القادرة على استضافة خدمات 5G وإنترنت الأشياء والحلول الداخلية والخلايا الصغيرة.