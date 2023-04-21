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شركة نتورك
شركة نتورك إنترناشيونال للمدفوعات
استحواذ

"بروكفيلد" تنضم للسباق على "نتورك إنترناشيونال" الإماراتية بعرض يبلغ 2.65 مليار دولار

ارتفاع أسهم نتورك إنترناشيونال المدرجة في لندن بأكثر من 11%

دبي - العربية.نت
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قدمت بروكفيلد الكندية لإدارة الأصول عرضا منافسا بقيمة 2.13 مليار جنيه إسترليني (2.65 مليار دولار) للاستحواذ على شركة نتورك إنترناشيونال للمدفوعات، وهو عرض يتجاوز في قيمته عرضا مشتركا مقدما من سي.في.سي كابيتال وفرانسيسكو بارتنرز.

وقالت نتورك إنترناشيونال ومقرها الإمارات إنها تقيم عرض بروكفيلد، فيما يمكن أن يكون بداية حرب مزايدات على أكبر شركة لخدمات المدفوعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعرضت بروكفيلد 400 بنس للسهم مقابل 387 بنسا في العرض المشترك من سي.في.سي كابيتال وفرانسيسكو بارتنرز الذي تم الكشف عنه يوم الاثنين، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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وارتفعت أسهم نتورك إنترناشيونال المدرجة في لندن بأكثر من 11% إلى 400.2 بنس بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش.

ويعتقد المحللون أن الشركة قادرة على الاستفادة من تطور خدمات المدفوعات والبنية التحتية للخدمات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستحوذت بروكفيلد العام الماضي على حصة 60% في شركة ماغناتي، وهي خدمة المدفوعات التابعة لبنك أبوظبي الأول، في صفقة قدرت قيمة الشركة عند ما يصل إلى 1.15 مليار دولار.

وتوفر نتورك إنترناشيونال بوابات دفع للتجار عبر الإنترنت. ويظهر موقعها الإلكتروني أنها تعاملت مع مدفوعات بأكثر من 42 مليار دولار لما يزيد عن 150 ألف تاجر في عام 2021.

ولدى سي.في.سي كابيتال وفرانسيسكو بارتنرز حتى 11 مايو/أيار بينما أمام بروكفيلد حتى 19 مايو/أيار إما لتقديم عرض نهائي للشركة أو الانسحاب.

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