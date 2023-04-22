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Lyft is seeking to raise some $2 billion in its public share offering, in the first major listing in the ride-hailing sector. (File photo: AFP)
شعار شركة ليفت (فرانس برس)
شركات

"ليفت" المُنافِسة لـ"أوبر" في أميركا الشمالية تعتزم خفض عدد موظفيها

الشركة تسعى للتركيز على تلبية حاجات الركاب والسائقين بصورة أفضل

سان فرانسيسكو – فرانس برس
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بعثت شركة "ليفت" الأميركية لنقل الركاب برسالة إلى موظفيها أعلمتهم فيها بعزمها على تقليص عدد العاملين فيها، في خطوة ترمي إلى خفض تكاليفها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ليفت" ديفيد ريشر في بريد إلكتروني نُشر على موقع الشركة: "سنعمل على تقليص حجم فريق العمل بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، بهدف التركيز على تلبية حاجات الركاب والسائقين بصورة أفضل".

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وأضاف أنّ ليفت ستخطر الموظفين الأسبوع المقبل بما إذا كانت ستستمر في توظيفهم في الشركة التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقراً والتي ستبقي كل مكاتبها مغلقة في ذلك اليوم.

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وتخطط "ليفت" لاستخدام الأموال التي توفرها للاستمرار في اعتماد أسعار تنافسية وتحسين أوقات وصول سائقيها إلى العملاء وزيادة أرباح السائقين، على حد قول الرئيس التنفيذي.

وتُعتبر "ليفت" منافس شركة "أوبر" في أميركا الشمالية.

وتتعافى الشركتان من انخفاض عدد الركاب الذي شهدتاه خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وسبق لـ"ليفت" أن سرّحت عدداً من موظفيها أواخر العام الفائت.

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