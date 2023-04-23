سلسلة متاجر أميركية لبيع الأدوات المنزلية بالتجزئة تشهر إفلاسها
أكدت "بيد باث آند بيوند" أن متاجرها ومواقعها الإلكترونية ستظل مفتوحة وستواصل خدمة عملائها
قالت شركة "بيد باث آند بيوند" الأميركية لبيع الأدوات المنزلية بالتجزئة إنها تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس، لكن متاجرها ومواقعها الإلكترونية ستظل مفتوحة وستواصل خدمة عملائها.
وقدمت الشركة المحاصرة الطلب يوم الأحد إلى المحكمة الجزئية الأميركية بولاية نيوجيرزي، حيث قدرت أصولها والتزاماتها بين مليار و10 مليارات دولار.
وتأتي هذه الخطوة بعد فشل الشركة في تأمين الأموال اللازمة للبقاء في السوق، وفق وكالة أسوشييتد برس.
وذكرت الشركة، ومقرها في يونيون بنيوجيرزي، في بيان أنها قدمت الطلب طواعية "لتهدئة منظومة عملها أثناء إجراء عملية تسويقية محدودة لجذب الاهتمام بواحدة أو أكثر من عمليات البيع لبعض أو كل أصولها".
كما قالت الشركة إن متاجرها ستظل مفتوحة، وستستمر في خدمة العملاء لأنها "تبدأ جهودها لإغلاق مواقع البيع بالتجزئة المملوكة لها".
وأضافت أنها تعتزم الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وموظفيها وشركائها.
-
"ساما" للبنوك السعودية: عمليات الإيداع كالسحب تُبقي الحسابات نشطةكان يشترط تنفيذ عمليات "مدينة" لاستمرار تصنيف الحساب نشطاً اقتصاد
-
ألمانيا تتوصل لاتفاق بشأن رواتب 2.5 مليون موظف بالقطاع العامالاتفاق يُنهي نزاعاً طويلاً ويحول دون حدوث إضرابات شاملة اقتصاد
-
مصر ترفع موازنة الدعم الحكومي للمواطنين 49% إلى 530 مليار جنيهمعيط: زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين في ظل موجة التضخم العالمية اقتصاد