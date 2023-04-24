"موانئ أبوظبي" تستحوذ على "تي تيك" مطور حلول مراقبة المنافذ الحدودية والنظم الجمركية

أعلنت بوابة المقطع، الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي عن استحواذها على شركة "تي تيك"، مطور حلول مراقبة المنافذ الحدودية والنظم الجمركية، في خطوة ستسهم في تعزيز مكانة الشركة كمزود لخدمات التجارة الرقمية وحلول النافذة الموحدة.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ على نسبة 100% من الأسهم (القيمة المؤسسية) 26.7 مليون دولار، حيث تم دفع 17.1 مليون دولار مقدماً.

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ويسهم هذا الاستحواذ في توسيع محفظة بوابة المقطع من حلول التجارة الرقمية، لتضم حلول تحسين إدارة المنافذ الحدودية، التي توظف تقنيات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل المخاطر وفقا لـ"وام".

وتجمع شركة "تي تيك" بين حلول التحليلات الاستنتاجية والاستقرائية وبين النمذجة التنبؤية لتشكِّل منصة متطورة تستخدم تقنية تعلّم الآلة لتقدم أفضل الخدمات إلى مؤسسات الجمارك والهجرة وأجهزة الشرطة وأمن المنافذ الحدودية.

كما تستخدم الشركة أكثر من 1.5 مليون مؤشر لإدارة المخاطر، ونظم الذكاء الاصطناعي التنبؤي، لوضع ضوابط أكثر موثوقية لتعزيز أمن المنافذ والنقاط الحدودية.

وتطمح بوابة المقطع إلى الاستفادة من مركز الأبحاث والتطوير الذي تمتلكه شركة "تي تيك" في جمهورية فيتنام، وكذلك من خبرتها الواسعة في تقديم حلول الجمارك وتحديث خدمات المنافذ الحدودية في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأستراليا، لتعزيز عروض خدماتها المتعلقة بحلول النافذة الموحدة على الصعيد العالمي، وتطبيق أفضل تدابير الحماية والتتبع الأمني وإنفاذ الأنظمة الرقابية.

وقال محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي في بيان:"يتيح الاستحواذ على شركة "تي تيك" مزايا تكاملية لمحفظة أعمالنا سنقطف ثمارها على المدى القريب، تشمل تحسين سرعة الوصول إلى الأسواق وتعزيز نطاق خبراتنا في هذا القطاع، إضافةً إلى زيادة الطلب على خدماتنا في الأسواق العالمية، لا سيما في أسواق آسيا الوسطى، نتيجةً لشمولية الخدمات المقدمة عبر النافذة الموحدة المتاحة عبر هذا الاستحواذ".

وأضاف: "إن الخبرة التجارية الواسعة التي تتمتع بها شركة "تي تيك" في منطقة الشرق الأوسط تدعم طموحنا لتوسيع نطاق حلول التجارة الرقمية في جميع أنحاء المنطقة، وقريباً في أسواق عالمية ذات أهمية استراتيجية للمجموعة ".

ومن جانبها قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: "تتمتع "تي تيك" بكفاءة عالية وبدراية تامة عن التوجهات السوقية عبر تطوير وتنفيذ حلول الجمارك وتحسين إدارة المنافذ والنقاط الحدودية في العديد من الأسواق العالمية.

وأضافت: "ستواصل بوابة المقطع جهودها في اغتنام الفرص لتحقيق استراتيجية المجموعة للتجارة الرقمية المتكاملة".

ويخضع استكمال الصفقة لاستيفاء الشروط التعاقدية المسبقة في غضون 45 يوماً.