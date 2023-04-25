أرباح بنك "UBS" تتراجع 52% إلى مليار دولار في الربع الأول من 2023
توقع البنك إتمام الاستحواذ على "كريدي سويس" في الربع الثاني الحالي
تراجعت الأرباح الفصلية لبنك "UBS" بـ 52% إلى مليار دولار في الربع الأول من 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت النتائج أقل بكثير من توقعات المحللين عند 1.7 مليار دولار.
وعزا البنك تراجع الأرباح إلى تسجيله ارتفاعا في المخصصات، مضيفا أن عملية الاستحواذ على بنك "كريدي سويس" المتعثر من المتوقع أن تنجز في الربع الثاني من العام الحالي.
جدير بالذكر أن بنك "يو بي إس" أكد أن دمج أعمال "كريدي سويس" قد يستغرق فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات.
وقدم رئيس مجلس إدارة بنك "كريدي سويس" أكسل ليمان، اعتذاره للمساهمين في آخر اجتماع لهم، عن عدم قدرته انتشال البنك من السقوط رغم خطط الإنقاذ التي وضعها عند استلامه مهامه العام الماضي، وأكد أن ما يحدث في الأسواق من اضطرابات وتضخم بالإضافة إلى أزمة البنوك الأميركية تسبب في هذه النتيجة المؤلمة.
وقال ليمان، إن بنك "كريدي سويس" في شكله الحالي للأسف لن يكون موجودا في المستقبل.
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